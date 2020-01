La Wallonie veut améliorer la prise en charge de ses aînés

(Belga) Le gouvernement wallon a dégagé 22 millions d'euros au budget 2020 pour la transformation de 2.266 lits de maisons de repos en lits de maisons de repos et de soins, répartis dans 141 établissements sur l'ensemble du territoire régional, a annoncé mercredi la ministre wallonne de l'Action sociale, Christie Morreale (PS).

Cette mesure, qui améliorera la prise en charge des résidents sans augmentation de coût de leur part, impliquera notamment la présence obligatoire d'un praticien infirmier de jour comme de nuit, celle d'un médecin coordinateur ou encore la mise à disposition de locaux spécifiquement destinés à la kinésithérapie et à l'ergothérapie. "Le bénéfice de cette mesure est double. D'une part, les résidents vont bénéficier d'un accompagnement pluridisciplinaire plus approprié et, d'autre part, les conditions de travail du personnel soignant (infirmier, aide-soignant, kiné, ergo, logo...) vont être allégées car ils seront plus nombreux pour assurer une charge de travail identique", a précisé la ministre dans un communiqué. En Wallonie, plus d'un quart des personnes âgées de 85 à 94 ans vit en établissement de soins. (Belga)