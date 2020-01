Un piéton renversé par une voiture à Amay

Un accident entre une voiture et un piéton s'est produit à Amay mercredi matin, a indiqué la zone de police Meuse Hesbaye. Un accident impliquant deux véhicules s'est produit sur la N614 aux alentours de 7h45. Alors que les voitures étaient stationnées de part et d'autre de la chaussée, l'un des occupants s'est dirigé vers l'autre voiture et a été percuté par un troisième véhicule. Le piéton, victime d'un traumatisme crânien, a été emmené à l'hôpital et ses jours seraient en danger.