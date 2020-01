Le hockey sur glace a la cote à Liège: les inscriptions en sport-études ont triplé en 5 ans

Concilier les études et sa passion pour le hockey sur glace, c'est possible à Liège. Fruit d'une collaboration entre l'école secondaire Liège Atlas et les Bulldogs, seul club francophone de l'élite belge, le sport-études a vu ses inscriptions tripler en 5 rentrées scolaires. La section a notamment été boostée par le retour à Liège de Bryan Kolodziejczyk (fils d'un ancien joueur canadien), après un périple en France et en Australie. Il est désormais professeur d'éducation physique au sein de l'école.

3 entraînements par semaine dès 6h50 du matin

Un véritable avantage pour les jeunes sportifs, ils s'entraînent 3 fois plus que dans un club sportif. Mais ils leur faut également une bonne dose de courage : "Ça veut dire que les enfants se lèvent tôt le matin, explique le président des Bulldogs Olivier De Vriendt. À 5 heures et demi du matin à peu près, ils sont debout. Et puis ils arrivent à la patinoire, on commence les cours à 6h50. Et donc il y a une ou deux périodes de hockey jusqu'à 830 du matin". À cela s'ajoutent des séances de musculation, après les cours, jusqu'à 17H. Leur journée est donc bien remplie.

Les Bulldogs qui évoluent en BeNeLeague (reprenant les meilleurs clubs belges et néerlandais), espèrent ainsi assurer la relève en dénichant quelques perles rares. En effet, l'intérêt pour le club est d'améliorer son niveau de professionalisation puisque les formateurs peuvent consacrer plus de temps à l'apprentissage des techniques et tactiques du sport. Le club disputera samedi sa 7ème finale de coupe de Belgique consécutive.