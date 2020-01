La balance commerciale a gonflé en octobre, en raison d'une baisse des importations

(Belga) La balance commerciale de la Belgique s'est établie à 2,3 milliards d'euros en octobre 2019, en hausse par rapport au niveau d'1,2 milliard d'euros d'octobre 2018, a annoncé mercredi la Banque nationale de Belgique (BNB).

Dans le détail, les exportations totales de la Belgique sont restées quasiment stables en octobre 2019 par rapport à octobre 2018, à 35,5 milliards d'euros (-0,2%), alors que les importations totales ont cédé 3,4%, à 33,2 milliards d'euros. "La baisse des importations se situe surtout vis-à-vis des pays voisins (France, Pays-Bas, Allemagne et Royaume-Uni). (...) Pour le reste, les exportations vers les États-Unis et la Chine ont mieux résisté, à l'inverse de celles vers l'Inde et le Japon", observe la BNB. Pour les 10 premiers mois de 2019, les exportations sont en croissance de 0,4% alors que les importations se sont tassées de 0,2%. "Cela induit une légère amélioration de la balance commerciale, qui passe ainsi d'un excédent de 12,4 milliards d'euros pour les 10 premiers mois de 2018 à un excédent de 14,5 milliards d'euros pour la période correspondante de 2019", constate encore la BNB. (Belga)