Le premier réacteur nucléaire de Fessenheim sera mis à l'arrêt le 22 février

(Belga) Promise depuis huit ans, "la décision de fermer la plus vieille centrale nucléaire en activité" en France, Fessenheim, "deviendra réalité dans un mois avec l'arrêt du premier réacteur le 22 février et l'arrêt du second réacteur en juin de cette année", a indiqué mercredi depuis l'Élysée le Premier ministre français, Edouard Philippe.

Cette centrale, qui génère d'importantes recettes fiscales pour les collectivités, emploie directement 850 salariés d'EDF et environ 350 employés permanents d'entreprises prestataires. Mise en service en 1977, Fessenheim est la doyenne des centrales encore en activité en France. Sa fermeture, une promesse de l'ex-président François Hollande, devait intervenir initialement fin 2016, mais a été reportée à plusieurs reprises. (Belga)