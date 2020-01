La grève des chauffeurs de Bpost dans le Limbourg temporairement suspendue

(Belga) La grève menée par une trentaine de chauffeurs de Bpost dans le Limbourg a été temporairement suspendue mercredi jusqu'à la proposition de la direction qui sera formulée jeudi soir, rapporte l'ACV-Transcom. En raison de la grève spontanée, l'approvisionnement en courrier et en journaux a été perturbé mercredi, mais aucune interruption n'est attendue jeudi. Le personnel veut continuer à pouvoir travailler six jours sur sept sur base volontaire et est insatisfait du nouveau modèle de distribution de l'entreprise postale.

Les chauffeurs ont repris le travail mercredi soir. "Jeudi soir, une proposition de la direction sera sur la table. C'est la promesse que nous avons reçue", explique Cindy Mertens d'ACV-Transcom, qui ne prévoit donc aucune perturbation jeudi. Si la proposition est acceptée et qu'un accord est trouvé, le personnel continuera à travailler comme d'habitude. Les 30 chauffeurs de Bpost dans la province ont débrayé mardi soir. (Belga)