Réforme des retraites en France - Un policier blessé à la main lors d'un rassemblement anti-retraites au Havre

(Belga) Un commissaire de police a eu un doigt arraché mercredi alors qu'il protégeait la CCI du Havre lors d'un rassemblement contre la réforme des retraites, a-t-on appris auprès du procureur de la République.

"Un commissaire de police a été gravement blessée à la main droite", a indiqué à l'AFP François Gosselin, procureur de la République du Havre. "Les faits se sont produits à l'occasion d'un rassemblement contre la réforme des retraites devant la CCI du Havre", a précisé à l'AFP une source policière. "Une enquête de flagrance a été ouverte pour violences volontaires envers personne dépositaire de l'autorité publique avec armes", a annoncé le procureur de la République. "Le commissaire, présent à l'intérieur de la CCI, a ramassé un pétard jeté par des manifestants qui lui a explosé dans la main. Il a eu un doigt arraché, il souffre de graves acouphènes. Il est actuellement hospitalisé", a détaillé à l'AFP une source policière. "Environ 200 personnes de la CGT, dont une partie de dockers, se sont rassemblée devant la CCI du Havre où devaient se tenir des voeux. Il y a eu des dégradations. Des pétards et des fumigènes ont été jetés à l'intérieur" de l'édifice, a poursuivi cette même source. "Les premières constatations sont en cours. L'enquête est menée par la police judiciaire", a fait savoir le procureur. Vendredi, environ 150 manifestants opposés à la réforme des retraites avait envahi la mairie du Havre, empêchant la tenue d'une cérémonie de voeux. Jean-Baptiste Gastinne, le maire du Havre, avait annoncé samedi sur Twitter avoir déposé "une plainte". "Je ne peux que condamner avec la plus grande fermeté les actes de violences qui se sont déroulés ce soir à la Chambre de Commerce et d'Industrie et qui ont entrainé la blessure grave d'un officier de police. Rien ne saurait justifier les attaques physiques à des personnes, à fortiori dépositaires de l'autorité publique", a réagi le maire mercredi soir. (Belga)