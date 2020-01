Incendie d'un local de répétition à Habay: "Ce local a une histoire... on a perdu beaucoup!"

Guitares, micros, amplis... tout est parti en fumée. Il ne reste plus grand-chose du local de répétition de Gilles. L'endroit, utilisé par plusieurs groupes, dont "An orange car crashed", a été ravagé par un incendie dans la nuit de lundi à mardi. Sur les réseaux sociaux, la solidarité s'organise.

Un incendie a détruit un local de répétition à Habay, en province de Luxembourg. Guitares, micros, sonos, amplis… tout est parti en fumée. Les dégâts sont considérables. Le bâtiment a été totalement ravagé par les flammes. L’origine du sinistre n’est pas encore déterminée.

Parmi les 2 groupes, "An Orange car crashed" qui a tout perdu. Sa salle de répétition, mais aussi tous ses instruments, alors que le groupe est sur le point de sortir son dernier album (dans 2 mois). Le groupe qui répétait là depuis 15 ans a reçu des marques de sympathie et des propositions d’aides sur les réseaux sociaux notamment. D’autres musiciens utilisaient aussi l’endroit, un ancien atelier de peintre dont il ne reste aujourd’hui plus rien, si ce n’est les murs et les poutres de la charpente.