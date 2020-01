Cate Blanchett présidera le jury de la 77e Mostra de Venise

La star australienne Cate Blanchett présidera le jury de la prochaine Mostra de Venise, festival international du film dont la 77e édition se tiendra du 2 au 12 septembre, ont annoncé jeudi les organisateurs.

La décision de désigner l'actrice et productrice Cate Blanchett, 50 ans, à la tête du jury a été prise le 10 janvier par le Conseil d'administration de la Biennale de Venise, dont la Mostra est une entité, expliquent les organisateurs dans un communiqué.

"Chaque année j'attends la sélection de Venise, et chaque année, elle est surprenante et remarquable", a déclaré Cate Blanchett dans le communiqué. "Venise est l'un des festivals de cinéma les plus attrayants au monde, une célébration de ce moyen provocateur et stimulant qu'est le cinéma sous toutes ses formes".

Pour Alberto Barbera, directeur artistique de la Mostra "ce sera un grand plaisir" de retrouver Cate Blanchett à Venise en tant que présidente du jury "après l'avoir applaudie comme la magnifique interprète de "Elizabeth: l'Age d'Or" de l'Indien Shekhar Kapur et de "I'm Not There" de l'Américain Todd Haynes, film où elle métamorphose Bob Dylan en un dandy androgyne. Ce rôle lui avait valu la Coupe Volpi, prix d'interprétation à la Mostra en 2007.

A la pointe du combat des femmes contre les violences sexuelles dans le cinéma, notamment depuis le scandale Weinstein, Cate Blanchett avait porté la contestation au festival de Cannes en 2018, année où elle présidait aussi le jury. Cette année-là, elle avait monté les célèbres marches cannoises parmi 82 femmes du 7e Art en faveur de l’égalité.