Au Royaume-Uni, répit pour les pubs après une décennie noire

Institution nationale et symbole de cohésion sociale au Royaume-Uni, le nombre de pubs a amorcé un rebond en 2019, après plus d'une décennie de chute dans la foulée de la crise financière et dans un contexte d'évolution des habitudes des consommateurs.

L'an dernier, le nombre d'établissements a progressé de 0,8% à 39.130, révèle jeudi le Bureau national des statistiques (ONS).

Ce rebond, bien que très léger, survient après plus d'une décennie de crise, le nombre de pubs ayant chuté de presque 25% depuis 2007. Les plus petits établissements (ceux employant moins de 10 personnes) sont les plus sévèrement touchés avec une baisse de près de 40%.

Crise économique, apparition de nouveaux loisirs et baisse de la consommation d'alcool sont souvent les principaux arguments avancés pour expliquer le déclin de ces institutions de la vie britannique.

A l'inverse, les établissements plus importants ont tendance à se multiplier. Cette année, le nombre de ceux employant plus de 25 personnes a progressé d'environ 4,1% quand ceux ayant moins de 10 salariés ont crû de moins de 0,4%.

Mais pour cette dernière catégorie, qui comprend toujours plus de la moitié des pubs du Royaume-Uni, c'est la première augmentation en 15 ans.

Par ailleurs, l'ONS a observé que depuis 2015, les pubs employaient plus de personnels pour servir de la nourriture que pour tenir le bar.

Cette évolution illustre "des changements d'habitude des consommateurs", souligne l'ONS sur son site: "à long terme, les gens tendent à dépenser plus pour manger à l'extérieur et moins pour boire".

Des dépenses en nourriture qui ont permis aux établissements britanniques de réaliser en 2019 leur meilleur chiffre d'affaires depuis 2008, avec 23,3 milliards de livres (environ 27,3 milliards d'euros).

Symbole de la réussite des grands pubs, la chaîne Wetherspoon, qui détient 875 établissements et 58 hôtels au Royaume-Uni et en Irlande, a annoncé en décembre un investissement de 200 millions de livres et l'objectif de créer 10.000 emplois au cours des quatre prochaines années. Elle emploie déjà 44.000 personnes.