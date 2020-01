Pas encore de retour programmé pour Dries Mertens, qui s'entraîne individuellement

(Belga) Le match à domicile de Naples en Serie A contre la Fiorentina samedi semble arriver trop tôt pour Dries Mertens. Le Diable Rouge est toujours en difficulté avec les adducteurs et s'est encore entraîné individuellement jeudi.

Mertens a joué pour la dernière fois le 22 décembre à Sassuolo (1-2) où il est sorti un quart d'heure avant la fin de la rencontre. Début janvier, l'attaquant a été soigné en Belgique pour une blessure aux adducteurs et a manqué le match contre l'Inter de Romelu Lukaku. Une semaine plus tard, le Diable Rouge n'est toujours pas prêt pour les entraînements collectifs. Les médias italiens ont rapporté que l'entraîneur Gennaro Gattuso ne comptait pas sur Mertens pour le match contre la Fiorentina mais pour le duel du 26 janvier contre la Juventus. Touché à la cuisse, le défenseur Kalidou Koulibaly (ex-Racing Genk) est également incertain. Comme Mertens, le Sénégalais s'est entraîné individuellement. Naples, vice-champion en 2013, 2016, 2018 et 2019, a connu un premier tour très décevant et la nouvelle année n'a pas bien commencé non plus. Naples a perdu ses duels contre l'Inter (1-3) et la Lazio (1-0) et occupe actuellement la onzième place de la Serie A avec un écart de 24 points sur la Juventus. (Belga)