La tâche herculéenne des "chasseurs de mosquées" en Indonésie

Alors que la prière du vendredi vient de se terminer, les fidèles observent Fakhry Affan diriger un drone au dessus de leurs têtes pour photographier la mosquée de Suada sur l'île de Célèbes en Indonésie.

L'homme dirige une équipe d'un millier de "chasseurs de mosquées" qui sillonnent le vaste archipel indonésien depuis plusieurs années pour répondre à une question: combien y-a-t-il de mosquée dans le plus grand pays musulman au monde?

"Dieu seul sait exactement combien il y a de mosquées en Indonésie", a plaisanté Jusuf Kalla, ancien vice-président indonésien l'an dernier. "Certains disent autour d'un million."

A ce jour, l'équipe de Fakhry Affan en a compté pas moins de 554.152 et le recensement, qui a débuté en 2013, est fait à 75%, note-t-il.

Le précédent comptage officiel faisait état de plus de 740.000 mosquées.

Avec ce chiffre provisoire, l'Indonésie se place d'ores et déjà avant l'Inde, qui compte environ un demi-million de mosquées, et le Bangladesh, quelque 300.000.

- Virage numérique -

Des chiffres peu surprenants sachant que 90% des 260 millions d'habitants d'Indonésie sont musulmans, soit la plus importante communauté musulmane au monde, et que la capitale Jakarta abrite la mosquée Istiqlal, la plus vaste d'Asie du Sud-Est avec une capacité de 200.000 fidèles.

Mais le recensement de tous ces lieux de culte est une tâche herculéenne pour l'équipe du ministère des Affaires religieuses qui doit parcourir un archipel de quelque 17.000 îles où de nouvelles mosquées ne cessent d'apparaître.

Après avoir compilé les principales informations sur la mosquée verte et blanche de Suada qui peut accueillir 3.000 fidèles dans la ville de Mamuju -- permis de construire, membres de son comité de gestion -- Fakhry Affan, télécharge les images de son drone dans une base de données en ligne.

"Avant on faisait cela manuellement, mais maintenant c'est numérique", explique-t-il.

Le gouvernement travaille aussi à une application, Info Masjid, (Mosquée Info) pour que les croyants puissent trouver la mosquée la plus proche sur leur smartphone.

Certains fidèles, comme Nur Salim Ismal à Mamuju, espèrent que le recensement numérique permettra plus de "transparence financière".

"Les mosquées gèrent souvent de grosses sommes d'argent données par les fidèles et on devrait savoir clairement comment c'est utilisé."

- Radicalisme -

Mais le recensement des mosquées est aussi un moyen de contrôler le radicalisme.

"Les idéologies radicales peuvent surgir n'importe où et les mosquées sont l'un des endroits où elles peuvent être diffusées le plus facilement", note Fakhry Affan.

"Nous voulons vérifier que tous les imams et (les mosquées) sont modérées parce que l'islam indonésien est modéré", explique-t-il.

La longue tradition de tolérance de l'islam indonésien a été mise à l'épreuve ces dernières années alors que l'influence de courants musulmans conservateurs voire extrémistes se renforce.

Des dizaines de groupes se réclamant du groupe Etat islamique (EI) ont émergé.

L'an dernier, les services de renseignements indonésiens ont détecté des dizaines de mosquées fréquentées par des fonctionnaires où l'on prônait le radicalisme et la violence contre les non-musulmans.

La même année, le ministre indonésien à la Sécurité Wiranto a été grièvement blessé au cours d'une attaque à l'arme blanche par deux attaquants radicalisés.

Et en 2018 une série d'attentats suicides contre des églises à Surabaya, la deuxième ville du pays, a fait une dizaine de morts.

Le prédicateur conservateur Ma'ruf Amin, nouveau vice-président indonésien, a annoncé que le gouvernement allait certifier les imams pour limiter l'influence des courants radicaux.

"Le gouvernement a la responsabilité de surveiller toutes les mosquées d'Indonésie", a souligné Ali Munhanif, expert de l'islam politique à l'université islamique Syarif Hidayatullah de Jakarta.

- "Entreprise sans fin"-

Même si cela apparaît comme une tâche énorme. L'Indonésie compte selon le recensement 258.958 grandes mosquées et 295.194 plus petites d'une capacité de 40 personnes ou moins.

Et c'est sans compter les salles de prières présentes dans la plupart des grands bâtiments.

L'équipe de Fakhry Affan prévoit de boucler son travail cette année. "Mais c'est une entreprise sans fin qui ne sera jamais complètement achevée", reconnaît-il.

"S'il est assez rare qu'une mosquée ferme, ce qui est sûr, ce que de nouvelles émergent sans cesse."