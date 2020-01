Teemu Pukki, adversaire des Diables Rouges à l'Euro, élu "Sportif de l'année" en Finlande

(Belga) Teemu Pukki a été désigné Sportif finlandais de l'année, jeudi, lors du traditionnel Gala du sport organisé à Helsinki. L'attaquant de Norwich a joué un grand rôle dans la qualification historique de la Finlande à la phase finale de l'Euro 2020, où elle sera l'un des adversaires de la Belgique au premier tour.

Pukki a connu une année 2019 exceptionnelle. Avec 29 buts en 43 rencontres durant la saison 2018/2019, il a porté Norwich vers le titre en Championship (D2 anglaise) et la promotion en Premier League. En équipe nationale, il a inscrit 10 buts en 10 rencontres qualificatives, contribuant à la qualification de la Finlande à l'Euro. L'attaquant est l'une des révélations de ce début de saison en Premier League, avec 9 buts en 21 rencontres. Pukki a devancé un équipier en équipe nationale, le gardien du Bayer Leverkusen Lukas Hradecky, et le pilote de Formule 1 Valtteri Bottas. Pukki et ses équipiers de l'équipe nationale ont été récompensés dans deux autres catégories: la qualification à l'Euro de la Finlande a été primée comme "Moment sportif de l'année" et la sélection a été désignée "Equipe de l'année". A l'Euro, les 'Huuhkajat' affronteront le Danemark le 13 juin, la Russie le 17 juin et la Belgique le 22 juin. (Belga)