75 ans de la Bataille des Ardennes - Une colonne de la Libération sillonnera l'Ardenne du 17 au 21 janvier

Une colonne de la Libération, constituée de véhicules militaires datant de la seconde Guerre mondiale, sillonnera le territoire de la Batailles des Ardennes, dès ce vendredi 17 janvier jusqu'au 21 janvier, dans le cadre des commémorations du 75e anniversaire du conflit, annonce le War Heritage Institute (WHI), l'institution nationale du patrimoine militaire et de la mémoire. Le départ de la "Colonne de la Libération Sud" aura lieu à Sainte-Ode (province de Luxembourg) et l'arrivée est prévue quatre jours plus tard à Elsenborn (province de Liège).

En septembre dernier, une "Colonne de la Libération Nord" avait déjà déambulé dans le pays dans le cadre des commémorations de la Libération. Le War Heritage Institute et la Composante Terre de la Défense constitueront la colonne composée d'une vingtaine de véhicules d'époque. Une bonne partie de ces machines restaurées ont effectivement participé à la Libération de 1944 et font maintenant partie du patrimoine de Bastogne Barracks et de Gunfire, deux sites du WHI. La colonne comportera également un escadron composé d'une trentaine de véhicules mis à disposition par des tiers. La "Colonne de la Libération Sud" s'arrêtera à un bon nombre d'endroits cruciaux de la Bataille des Ardennes. Après un départ ce 17 janvier en fin de journée de la Barrière Hinck à Sainte-Ode, un arrêt à Bastogne est prévu le lendemain. Le même jour, la colonne s'arrêtera encore à Houffalize et à La Roche-en-Ardenne. Le 19 janvier, elle fera étape à Manhay (avec le nouveau Manhay History 44 Museum), Vielsalm, Trois-Ponts, La Gleize (avec le musée December 44) et finalement Spa. Le 20 janvier, elle passera par Stavelot, Malmédy, Baugnez, Ligneuville et Saint-Vith. Le lendemain, la colonne poursuivra sa route vers Lanzerath et Butgenbach et atteindra sa destination finale à Elsenborn. Des cérémonies auront lieu tout au long du parcours.