Un week-end gris et pluvieux en perspective

(Belga) Une perturbation traversera notre pays d'ouest en est ce vendredi, avec un ciel très nuageux et quelques averses locales, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Le thermomètre affichera entre 5 et 10 degrés sous un vent modéré de secteur sud, s'orientant par la suite au sud-ouest avec des rafales qui pourront aller jusqu'à environ 50 km/h.

En soirée et pendant la nuit, le temps sera variable avec des averses qui pourraient prendre un caractère hivernal et se transformer en giboulées ou tomber sous forme de neige dans les Hautes Fagnes. Les minima seront compris entre 0 et 5 degrés. Samedi, il fera un peu plus frais avec un risque d'averses locales ou de giboulées, voire d'averses hivernales en Ardenne. Les températures seront comprises entre 1 et 7 degrés. Les éclaircies seront plus larges dimanche. En début de semaine prochaine, le temps sera sec et calme mais aussi plus froid avec le retour des gelées nocturnes en beaucoup d'endroits. (Belga)