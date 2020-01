Le séparatiste catalan Jordi Cuixart, condamné, sort provisoirement de prison

(Belga) Le séparatiste catalan Jordi Cuixart, condamné à une longue peine de prison pour la tentative de sécession de la Catalogne, a pu temporairement quitter sans surveillance l'établissement pénitentiaire de Lledoners, où il purge sa peine. Il était attendu jeudi soir par des proches.

Avant de monter dans une voiture, l'homme de 44 ans s'est tourné vers les photographes et a fait un signe de la victoire de la main. Il n'a pas fait de déclaration et ne fera aucune intervention publique, a précisé l'organisation Òmnium Cultural, qu'il préside encore malgré sa condamnation. L'entrepreneur a reçu une permission de sortie de 48 heures après avoir purgé un quart de sa peine de neuf années. Il est donc attendu de nouveau à la prison samedi soir. Le président de la puissante Assemblée nationale catalane (ANC), Jordi Sànchez, bénéficiera de la même permission dans les jours qui viennent. M. Cuixart et un autre activiste, Jordi Sànchez, ont été condamnés à neuf ans de prison pour sédition, en octobre dernier, pour leur rôle dans les événements qui ont précédé la proclamation unilatérale d'indépendance de la Catalogne en 2017. Amnesty International a récemment exigé la libération immédiate de MM. Cuixart et Sànchez, en détention préventive depuis octobre 2017. La condamnation des deux hommes met en péril la liberté d'expression et de rassemblement pacifique, estime l'ONG de défense des droits humains. L'ANC et Omnium Cultural, deux influentes associations civiles indépendantistes, ont organisé plusieurs manifestations de masse ces dernière années. (Belga)