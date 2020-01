La femme d'un candidat à la Maison Blanche relate avoir été agressée sexuellement par son gynécologue: "Je savais que c'était mal"

Evelyn Yang, la femme du candidat démocrate à la Maison Blanche Andrew Yang, a raconté vendredi lors d'un long entretien accordé à la chaîne CNN avoir été agressée sexuellement par son gynécologue lors de sa première grossesse, en 2012.



"Tout le monde a son histoire #MeToo. C'est bien trop commun", a-t-elle expliqué, en référence au mouvement né des accusations contre le producteur de cinéma Harvey Weinstein.



Son gynécologue, un praticien renommé de l'université Columbia à New York, a depuis été accusé par une vingtaine de femmes d'agressions sexuelles.



En 2016, il a passé un accord de plaider-coupable avec le bureau du procureur de Manhattan qui lui a permis d'échapper à la prison, mais lui a fait perdre son droit d'exercer la médecine et a requis qu'il s'enregistre auprès des autorités en tant que délinquant sexuel.



Mais en 2012, les abus du docteur Robert Hadden n'étaient pas connus et il pratiquait encore librement.



Lors de consultations, Evelyn Yang a relaté s'être aperçue que son médecin posait des questions à caractère sexuel déplacées mais s'était dit: "Ok mon docteur est un pervers, mais je me vais me concentrer sur la santé de mon bébé".

Je savais que c'était mal. Je savais que c'était une agression

Mais un jour, alors qu'elle était enceinte de 7 mois, le gynécologue a selon elle prétexté un examen complémentaire à la fin d'un rendez-vous pour l'"attirer vers lui".



"Il m'a déshabillée et m'a examinée intérieurement, sans gants", a-t-elle raconté à CNN. "Je savais que c'était mal. Je savais que c'était une agression".



Le praticien a ensuite quitté la pièce sans se laver les mains.



Après cela, elle a décidé de changer de gynécologue, sans expliquer à son mari pourquoi.



Des années plus tard, elle lui a raconté l'agression qu'elle avait subie et a témoigné auprès du bureau du procureur de New York, qui avait inculpé le docteur Hadden. A cette occasion, elle a été entendue par un grand jury.



A la traîne dans les sondages, Andrew Yang, un homme d'affaires sans expérience politique, n'a pas participé cette semaine au dernier débat démocrate avant le début des primaires le 3 février dans l'Iowa.