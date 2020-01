Les Grammys perdent leur cheffe à 10 jours de la cérémonie

(Belga) A dix jours de la 62e cérémonie de remise des Grammy Awards, la présidente et cheffe exécutive de la Recording Academy, Deborah Dugan, a été placée en congé après des accusations de mauvais comportement, a confirmé l'organisation jeudi. Mme Dugan avait été nommée présidente de l'académie qui supervise les Grammy Awards le 1er août dernier, devenant la première femme à ce poste.

Elle avait remplacé Neil Portnow, qui avait suggéré en 2018 que les artistes féminines devraient "progresser" pour être reconnues aux Grammys, qui récompensent aux Etats-Unis les meilleurs artistes et techniciens du monde de la musique. "A la lumière des préoccupations exprimées auprès de la Recording Academy, y compris une accusation formelle de comportement déplacé par une membre senior de l'équipe de la Recording Academy, le conseil d'administration a placé Deborah Dugan en congé administratif, avec effet immédiat", annonce un communiqué de l'académie, relayé par plusieurs médias. "Le CA a également désigné deux enquêteurs indépendants pour examiner ces accusations." "Le CA a considéré que cette décision était nécessaire afin de restaurer la confiance des membres de la Recording Academy, (...) et permettre à l'académie de se concentrer sur sa mission de servir tous les créateurs musicaux", poursuit le communiqué. "Le président du conseil d'administration Harvey Mason Jr. officiera comme président ad intérim et CEO en attendant les conclusions de l'enquête." Les représentants de l'académie ont indiqué qu'aucune autre information n'était disponible dans l'immédiat. Mme Dugan n'était pas joignable pour un commentaire. La nomination de Mme Dugan, annoncée en mai, avait été considérée comme une étape vers l'éradication du sexisme dans l'industrie de la musique et en particulier dans l'académie. La cérémonie des Grammys doit avoir lieu le 26 janvier.