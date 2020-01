Cette tradition espagnole fait passer des chevaux dans les flammes: le rituel de la Saint Anthony pose question (vidéo)

Les résidents de San Bartolomé de Pinares (Ávila) et d'Alosno (Huelva) ont célébré la fête de San Anton cette semaine. Les citoyens et leurs chevaux passent à travers de petits feux dans les rues. Cette tradition date du Moyen Âge. À l’époque, on pensait que la fumée des incendies protégeait les animaux des maladies tout au long de la nouvelle année. "C'est un acte de purification pour tous les animaux. En fait ce soir, les chevaux sont les stars. Les flammes et les bougies sont historiquement associées à la purification », explique un résident.

Cette pratique peut paraître impressionnante, certains la jugent cruelle ou inutile et ne participent plus à la tradition. "Les feux de joie sont faits avec des ajoncs, il y a beaucoup de flammes mais ces feux ne brûlent vraiment rien d'autre. Si vous restez à l'intérieur, bien sûr, cela vous brûlera, mais cela ne fait rien aux chevaux. Ils ne restent pas dedans et sautent dessus sans crainte", juge un résident.