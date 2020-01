Devenu groupe politique, le cdH redistribue les responsabilités en son sein

(Belga) A la suite du vote récent du parlement bruxellois en faveur de la reconnaissance du cdH comme groupe parlementaire, plusieurs changements de responsabilités sont intervenus en son sein sur proposition de la cheffe de file bruxelloise Céline Fremault, en accord avec le président du parti, Maxime Prévot.

Mme Fremault elle-même est confirmée comme cheffe de groupe au parlement régional bruxellois. Christophe De Beukelaer est nommé chef de groupe cdH au Parlement francophone bruxellois. Ils sera en charge des matières relatives au Budget et à la Fonction publique, au non-marchand, à la Santé, au Tourisme et à la Recherche scientifique. Bertin Mampaka, actuel député bruxellois, retrouve quant à lui le Bureau du Parlement bruxellois où il poursuivra, comme secrétaire, le travail entamé depuis la rentrée sur le renouveau et la dynamisation de l'assemblée régionale. Enfin, Gladys Kazadi devient députée au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en remplacement de Bertin Mampaka. Elle sera plus particulièrement en charge des matières relatives à la Jeunesse, au Sport et à l'Enseignement supérieur, en collaboration avec la cheffe de groupe, Alda Greoli. (Belga)