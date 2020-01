La chaîne de vêtements e5 mode ferme ses magasins en Wallonie: pourquoi son modèle économique fonctionne-t-il en Flandre?

Après Orchestra en début de semaine, c'est une autre chaîne de magasins de vêtements qui annonce des restructurations. La direction d'e5 Mode se retire du marché wallon (12 magasins au total). Les fermetures s'étaleront d'avril 2020 à 2021. 41 travailleurs sont concernés dans des enseignes qui ne seraient pas assez rentables.

Notre expert économique Bruno Wattenbergh a commenté cette fermeture dans le RTL INFO 19H. Comment l'expliquer? Est-ce que comme la grande distribution, il y a ici un problème de concurrence?

"Certainement, il y a énormément de concurrence mais en pratique e5 Mode combine plusieurs faiblesses. D’abord cette présence de magasins physiques plutôt vieillots le long des grands axes. Cela ne correspond plus à l’évolution des habitudes d’achats des consommateurs belges et wallons. Ce qu’ils veulent, c’est aller dans un shopping center pour pouvoir avoir du choix, comparer et s’orienter vers des marques comme Primark qui ringardise un peu e5 Mode. Ensuite, il y a la concurrence du web. Le Wallon achète de plus en plus souvent en ligne des vêtements. Dans le cas de l’enseigne, il y a aussi un marché très petit. Vous avez d’un côté 70 magasins flamands et de l’autre côté 12 magasins wallons, dans lesquels il faut tout traduire, soutenir avec du marketing… Cela coûte beaucoup alors que les magasins wallons sont plus en perte que les magasins flamands."

Ce qui est assez étonnant ici c'est que le modèle fonctionne bien en Flandre et pas en Wallonie. Ça veut dire qu'il y a deux marchés différents pour un seul et même pays?

"Très certainement. La Belgique est au carrefour entre les marchés germaniques et les marchés latins. On a deux cultures différentes. On a donc deux pouvoirs d’achat différents mais aussi deux manières d’acheter. e5 Mode fait des investissements en Flandre. Il veut lancer des magasins plus haute gamme pour concurrencer certaines marques comme Primark et autres. Ils veulent mettre en place des magasins plus chics, plus confortables, plus sophistiquées. La question de savoir s’ils feraient la même chose en Wallonie et ils ont décidé de jouer la sécurité en investissant uniquement en Flandre."