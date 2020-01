France: route fermée près de Tignes après un accident, des centres d'hébergement ouverts

(Belga) Un accident impliquant un bus a entraîné la fermeture vendredi soir de la route reliant Bourg-Saint-Maurice, Tignes et Val-d'Isère, en Savoie, selon les autorités locales, qui ont activé un plan d'hébergement d'urgence pour les automobilistes bloqués.

Vers 20H00, une collision entre trois véhicules, dont un bus qui ne transportait pas de passager, s'est produite dans sur un axe de cette région prisée pour les sports d'hiver à cette époque de l'année. à hauteur de Sainte-Foy-Tarentaise, sur la route RD 902. Le bus a pris feu mais l'accident n'a pas fait de blessé, précise la préfecture dans un communiqué. Afin de permettre l'intervention des secours, la circulation sur cet axe a été coupée pour une durée indéterminée. L'accès aux stations de sports d'hiver de Tignes et Val-d'Isère est pour le moment impossible et le restera une partie de la nuit, préviennent les autorités. Des centres d'hébergement d'urgence destinés à accueillir les automobilistes qui devaient rejoindre ou quitter ces stations étaient en cours d'ouverture en début de soirée à Bourg-Saint-Maurice, Tignes et Val-d'Isère. (Belga)