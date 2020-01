Trump appelle le guide suprême d'Iran à "faire attention à ses mots"

(Belga) Le président américain Donald Trump a appelé vendredi l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de l'Iran, à surveiller son langage après un sermon dans lequel il dénonçait les "clowns américains" qui mentent selon lui de la façon "la plus vicieuse" qui soit.

"Le soi-disant +Guide suprême+ d'Iran, qui n'est plus très suprême ces derniers temps, a dit des choses méchantes concernant les Etats-Unis et l'Europe", a tweeté Donald Trump. "Leur économie s'effondre et leur peuple souffre. Il devrait faire très attention à ses mots!", a-t-il ajouté, évoquant l'ultime décideur dans les principaux dossiers de la République islamique. Lors d'un rare prêche à la mosquée Mosalla de Téhéran, le guide suprême s'en est en particulier pris aux Européens accusés d'être les "valets" des Etats-Unis sur le dossier nucléaire. Son sermon a été entrecoupé par les slogans "Mort à l'Amérique" et "Mort à Israël" de la foule qui débordait largement de la mosquée sur l'esplanade alentour, selon des images de la télévision d'Etat. Les Etats-Unis ont tué, le 3 janvier, le puissant général iranien Qassem Soleimani dans une attaque de drone à Bagdad. En visite vendredi à Washington, le ministre pakistanais des Affaires étrangères Shah Mehmood Qureshi a assuré que Téhéran cherchait à faire baisser les tensions avec Washington. "Ils ne veulent pas la guerre, ils ne veulent plus d'effusion de sang", a-t-il assuré. (Belga)