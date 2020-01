Emir Kir et le PS, c'est fini: le bourgmestre de Saint-Josse a été exclu du parti

Cette fois, Emir Kir est allé trop loin. Le député-bourgmestre de Saint-Josse ne fait plus partie du PS. Il en a été exclu par la commission de vigilance du parti cette nuit. Depuis des années, Emir Kir faisait régulièrement parler de lui sans jamais avoir été inquiété.

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est une rencontre avec des maires turcs d'extrême droite à Saint-Josse. Les faits se sont déroulés en décembre dernier. Sur six élus, deux sont issus du MHP, un parti nationaliste classé à l'extrême droite. Suite à cela, Jeremie Tojerow, un militant saint-gillois du parti, avait saisi la commission de vigilance à l'encontre du bourgmestre de Saint-Josse.

Jusqu'à présent, sans nier les avoir rencontrés, M. Kir a toujours démenti avoir invité ces bourgmestres d'extrême droite. Mardi dernier, après avoir été entendu par les rapporteurs de la commission de vigilance de la fédération bruxelloise du PS, il avait redit son "attachement aux valeurs du PS et rappelé avec force" sa "condamnation de l'extrême droite". Il avait "réaffirmé sans ambiguïté" qu'il s'agissait d'"une erreur d'appréciation" de sa part et qu'à l'avenir, il ferait "preuve de plus de vigilance".

Une position ambiguë sur le génocide arménien

Jeremie Tojerow avait déclaré "avec Emir Kir c'est systématique. Plutôt que de répondre à la question il va hurler au complot".

On se rappelle notamment en 2018 de sa réponse à l'écologiste Zoe Genot sur BX1. Elle critique son bilan, il lui répond: "Vous êtes turcophobe". Parmi ses autres casseroles, l'attaque en justice d'un journaliste qui révèle un mensonge sur son diplôme mais aussi ses dépenses électorales ou encore sa position ambiguë sur le génocide arménien.

Le député bourgmestre a été entendu ce vendredi par la commission de vigilance du PS bruxellois. En apprenant son exclusion du parti, il a affirmé: "Je suis un homme de gauche, de conviction et d'actions. Je suis bien loin de la caricature qui a été faite de ma personne". Il n'a pour l'instant pas communiqué s'il ferait appel de cette décision. Il a un mois pour le faire.