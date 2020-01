Emir Kir exclu du PS - Le député bruxellois Emin Özkara siégera désormais comme indépendant

(Belga) Le député socialiste Emin Özkara a décidé de siéger comme indépendant au Parlement régional bruxellois, à la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, au Parlement francophone bruxellois et au conseil communal de Schaerbeek, annonce-t-il samedi dans un communiqué. Sa décision fait suite à l'exclusion du député-bourgmestre Emir Kir du Parti socialiste (PS).

Emin Özkara, député régional depuis 2004 et conseiller communal à Schaerbeek depuis 2010, ne fournit pas davantage d'informations sur cette décision. Il avait obtenu 4.385 voix aux élections de mai dernier. Avec le départ d'Emin Özkara, le PS ne compte plus que 16 députés au Parlement bruxellois, devant les 15 d'Ecolo et les 13 du MR. (Belga)