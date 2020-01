Salon de l'auto - La Febiac insiste sur les efforts entrepris par le secteur automobile

(Belga) La Fédération belge de l'automobile et du cycle (Febiac) a déploré les actions menées samedi par les activistes du mouvement Extinction Rebellion au Salon de l'auto, à Bruxelles. "Les efforts du secteur automobile pour évoluer vers une mobilité à émissions faibles ou nulles n'ont jamais été aussi visibles, aussi tangibles et aussi accessibles aux consommateurs qu'au cours de l'actuel Salon de l'auto", a-t-elle fait valoir.

Samedi après-midi, des dizaines de militants d'Extinction Rebellion ont semé la pagaille sur plusieurs stands de marques automobiles pour réclamer "une autre mobilité" face à l'urgence climatique. La police a procédé à l'interpellation de 185 d'entre eux. "Jamais par le passé, autant de véhicules hybrides et électriques n'ont été exposés et mis en vente dans le cadre du Salon de l'auto. Il s'agit là du résultat des investissements massifs et de l'innovation permanente poursuivie par le secteur automobile", a assuré la Febiac, selon qui le public montre un intérêt croissant pour ce type de véhicules. D'après la Fédération, qui organise le Salon de l'auto, quelque 450.000 personnes ont arpenté les allées des palais du Heysel depuis l'ouverture. (Belga)