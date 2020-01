Les Belges à l'étranger - Naples s'incline à domicile sans Mertens, Ndayishimiye marque aux Pays-Bas

(Belga) Quatre défaites en cinq matchs de Serie A sous les ordres de Gennaro Gattuso. Le changement d'entraîneur opéré à Naples ne semble pas porter ses fruits. Les Napolitains se sont en effet inclinés 0-2 face à la Fiorentina devant leur public samedi soir à l'occasion de la 20e journée de Serie A. Blessé et concerné par des rumeurs de départ, Dries Mertens a observé la rencontre depuis la tribune.

Les 'Partenopei' ont mis moins d'une demi-heure pour encaisser le premier but sur un point astucieux de Federico Chiesa (26e). Ils ont ensuite poussé mais ont clairement manqué de chance (poteau d'Insigne) et de confiance en eux pour refaire leur retard. A un quart d'heure du terme, une frappe enroulée de Dusan Vlahovic a enterré tout espoir d'égalisation (74e). Au classement, Naples est 12e avec 24 points à égalité avec son adversaire du jour et surtout très loin de la quatrième place synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Pays-Bas En Eredivisie, Mike Trésor Ndayishimiye a signé son 3e but de la saison en championnat lors du succès 1-3 de Willem II à l'AZ Alkmaar. Le milieu de terrain de 20 ans, international espoirs, a fait trembler les filets à la 83e minute. Ce succès permet à son équipe de grimper à la 3e place du classement avec 36 points et de revenir à cinq longueurs de l'AZ (2e, 41 pts). Plus tôt dans la soirée, Jacky Donkor a joué le dernier quart d'heure lors de la défaite 1-3 de Sittard contre Vitesse. Sittard occupe la 13e place d'Eredivisie avec 19 points.