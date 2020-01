Le syndicat du personnel de cabine annonce une nouvelle grève chez Lufthansa

(Belga) Le syndicat allemand des hôtesses et stewards Ufo a annoncé samedi qu'il allait organiser une nouvelle grève, marquant ainsi le dernier développement de son impasse avec la compagnie aérienne allemande Lufthansa. Les détails seront exposés mercredi.

Ufo et la compagnie aérienne sont à couteaux tirés depuis un certain temps, non seulement pour des questions salariales, mais aussi en raison de la reconnaissance d'Ufo en tant que représentant des travailleurs. Le syndicat a organisé une série de grèves du personnel de cabine qui ont entravé les voyages aériens allemands. Le syndicat avait demandé une médiation pour couvrir un large éventail de sujets y compris l'annulation des licenciements et des poursuites contre ses anciens et les membres actuels de son conseil d'administration. Il veut également obtenir des solutions pour les filiales de Lufthansa. Ufo a notamment organisé une grève de trois jours pendant la période du Nouvel An au sein de la filiale Germanwings. Environ 200 vols ont été annulés. Des grèves avaient également eu lieu auparavant dans quatre autres filiales, ainsi qu'une grève de deux jours au sein de la société mère Lufthansa.