Fermeture de l'aéroport d'Alicante à l'approche d'une tempête

(Belga) L'aéroport d'Alicante, dans le sud-est de l'Espagne, dont le terminal a été endommagé cette semaine par un incendie, devait refermer dimanche pour 24 heures à l'approche d'une tempête, a annoncé son gestionnaire.

"Avant la tempête Gloria (...) l'aéroport d'Alicante-Elche étend les mesures de sécurité dérivées de l'incendie et n'admettra pas de trafic entre 13H00 (12H00 GMT) aujourd'hui et 13H00 demain", a indiqué dimanche le gestionnaire Aena sur Twitter. Cet incendie dans la toiture du terminal, qui s'est déclaré mercredi et dont les causes restent inconnues, avait provoqué la fermeture de l'aéroport durant près de 24H. L'aéroport d'Alicante dessert une région côtière parmi les plus touristiques du pays. C'est le cinquième d'Espagne en termes de trafic de passagers selon Aena. (Belga)