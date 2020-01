Nouveaux heurts à Beyrouth entre manifestants et policiers

(Belga) Les forces de sécurité ont tiré dimanche des balles en caoutchouc et utilisé un canon à eau pour disperser des manifestants antigouvernementaux qui jetaient des pierres, au lendemain d'affrontements d'une rare violence qui ont fait des centaines de blessés dans un Liban en crise.

Des renforts de l'armée et de la police anti-émeute ont été déployés dans le centre-ville. Des centaines de manifestants se sont une nouvelle fois rassemblés à l'entrée d'une avenue menant au Parlement, près de la place des Martyrs, épicentre du mouvement de contestation lancé le 17 octobre contre une classe politique jugée corrompue et incompétente. Pour le deuxième soir consécutif, aux cris de "révolution, révolution", des manifestants ont jeté des pierres et des pétards sur un barrage de la police anti-émeute bloquant l'avenue. Les forces de l'ordre ont répliqué avec des balles en caoutchouc, en activant un canon à eau et en tirant des gaz lacrymogènes, selon une correspondante de l'AFP. La croix-rouge libanaise a annoncé un premier bilan de 70 blessés, dont 30 transportés vers des hôpitaux. Parmi les blessés figurent deux journalistes, selon l'agence de presse officielle ANI. La télévision locale Al-Jadeed a annoncé que son caméraman avait été blessé à la main par une balle en caoutchouc. (Belga)