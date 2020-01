Les informateurs attendus chez le Roi ce lundi pour remettre leur rapport intermédiaire: que sait-on sur celui-ci?

Les informateurs royaux sont attendus chez le Roi ce lundi. Joachim Coens et Georges-Louis Bouchez remettront au roi un rapport intermédiaire. Impossible de savoir en ce dimanche ce que contient cette note puisqu'elle n'a pas encore été écrite. Ce dimanche soir, une réunion rassemblait les informateurs royaux. Ce n'est qu'à l'issue de celle-ci qu'ils rédigeront ce fameux rapport intermédiaire avant de le déposer chez le Roi ce lundi.

A l'heure actuelle, quelques hypothèses quant au détail de cette note peuvent tout de même être faites. On sait que la coalition dite arc-en-ciel, qui rassemblent les socialistes, les libéraux et les écologistes du nord et du sud du pays, est enterrée depuis l'éviction d'Emir Kir.

Les informateurs pourraient avoir élargie cette coalition au CD&V pour en faire la "Vivaldi".

On parle aussi de la Bourguignonne, la violette-jaune. Cette dernière rassemble les nationalistes flamands aux socialistes et libéraux du nord et du sud du pays.

La prochaine étape se déroulera le 27 janvier. Les informateurs royaux devront rendre leur rapport final. Tous les regards se tourneront donc vers le souverain qui aura, une nouvelle fois, la main. Il pourra alors les décharger de leur mission ou leur demander de la poursuivre. Il pourra également nommer une autre personnalité politique et la charger d'une autre mission royale. Le Roi pourrait alors désigner un préformateur voire un informateur pour former un gouvernement environ 8 mois après les élections.