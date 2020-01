Les vélos électriques, vedettes du salon Velofollies

(Belga) La 14e édition du salon Velofollies, consacré aux vélos, a attiré 40.000 visiteurs ce week-end à Courtrai, un chiffre comparable à l'année dernière. Parmi les modèles exposés, les vélos à assistance électrique tenaient le devant de la scène. "Pas seulement les vélos de ville, mais aussi les vélos de course et les vélos cargo", ont indiqué les organisateurs dimanche.

Plus de 350 stands attendaient les amateurs de la petite reine ce week-end à Kortrijk Xpo. Selon l'organisateur Pieter Desmet, le salon attire de plus en plus de visiteurs du nord de la France et des Pays-Bas qui viennent s'informer des derniers développements en matière de deux roues. Les vélos électriques restent très demandés. "L'année dernière, environ 470.000 vélos ont été vendus en Belgique, dont la moitié avec une assistance électrique, et pas seulement des vélos de ville. Les vélos de course, les VTT et les vélos de route à assistance électrique gagnent en popularité. Les ventes de speedpedelecs ont par ailleurs augmenté de 40% l'année dernière", a ajouté Pieter Desmet, qui mise sur la croissance continue du segment cette année. (Belga)