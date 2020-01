Des ministres réunis à Bruxelles pour une conférence de commémoration de l'Holocauste

(Belga) L'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA) a réuni dimanche 35 ministres et représentants politiques à Bruxelles pour une conférence sur la mémoire de l'Holocauste et la prévention des génocides. Dans une déclaration commune, les ministres soulignent leur engagement à continuer à lutter contre toutes les formes de discrimination.

La conférence marque le début d'une année historique au cours de laquelle le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau et la fin de la Seconde Guerre mondiale seront célébrés. L'année 2020 marquera également le 20e anniversaire de la Déclaration de Stockholm sur l'Holocauste. Lors de la conférence à Bruxelles, les ministres ont échangé des idées sur les défis contemporains et une nouvelle déclaration a été rédigée avec des mesures pour garantir qu'un génocide comme l'Holocauste ne se reproduise plus. Les ministres expriment notamment leurs grandes préoccupations face à la montée de l'antisémitisme et soulignent l'importance de la lutte contre le négationnisme. Le ministre belge des Affaires étrangères et de la Défense Philippe Goffin (MR) a également participé à la conférence de l'IHRA. Dans un communiqué, il rappelle que la Belgique, avec ses partenaires, se bat contre l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie et l'intolérance.