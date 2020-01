Un bus TEC bascule dans un ruisseau près de Tournai: 3 blessés

Un accident de la circulation s'est produit lundi matin dans la région de Tournai où un bus des TEC a basculé dans un fossé. Les occupants du bus ont été évacués par les pompiers de Tournai et Avelgem. Trois personnes ont été blessées et hospitalisées. L'accident s'est produit lundi matin, peu après 07h00, le long de la rue du Pont de L'Haye à Pottes, dans l'entité de Celles, près de Tournai. Une route verglacée et un épais brouillard sont probablement à l'origine du dérapage d'un bus des TEC qui a fini sa course dans un fossé. Venant des casernes d'Avelgem (Flandre occidentale) et de Tournai, deux ambulances, deux véhicules de balisage, une autopompe et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. Cinq personnes étaient dans ce bus qui était couché dans un ruisseau. Les occupants ont été sortis du bus par les services de secours. Trois personnes, des blessés moyens et légers, ont été prises en charge par les secouristes et admises en milieu hospitalier.