Open d'Australie: ça passe pour Tsitsipas qui a "tout bien fait"

Stefanos Tsitsipas, 6e mondial et demi-finaliste l'an dernier, a fait une entrée fracassante lundi dans l'Open d'Australie en dominant au premier tour l'Italien Salvatore Caruso (95e) 6-0, 6-2, 6-3.

"J'ai tout bien fait. J'étais dans ma zone de confort surtout après le double break dans le premier set, j'exécutais mon plan à la perfection", a commenté le Grec qui affrontera au 2e tour l'Allemand Philipp Kohlschreiber (79e).

"Il y a toujours un peu de nervosité au début d'un tournoi du Grand Chelem. On ne sait jamais à quoi s'attendre, dans quelle forme sont nos adversaires", a souligné le joueur de 21 ans qui se dit donc "rassuré" par ce premier match durant lequel il est satisfait d'avoir "maintenu un bon niveau de concentration".

"Mon jeu était là, j'espère que je vais encore élever mon niveau et mieux jouer" les prochains tours, a-t-il ajouté en avouant espérer aller plus loin que l'an dernier.

"C'est toujours ce qu'on espère", a-t-il expliqué, lui qui fait partie des quelques jeunes joueurs, avec Daniil Medvedev et Dominic Thiem notamment, qui pourraient succéder à Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer au palmarès d'un tournoi du Grand Chelem.

Le Big Three s'est partagé les 12 derniers Majeurs jouées depuis l'Open d'Australie 2017.

Et par rapport à sa demie de l'an passé, nettement perdue face à Nadal (6-2, 6-4, 6-0) qui était "bien meilleur", Tsitsipas estime être plus fort cette année.

"J'ai certainement gagné en expérience: l'an dernier, j'étais comme un enfant qui cherche de la confiance. Maintenant, je me sens bien plus mature, j'ai cette confiance en moi, je ne doute pas vraiment de moi", a souligné le vainqueur des Masters de fin d'année en novembre à Londres, son plus grand succès à ce jour.