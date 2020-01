Le prix des sacs-poubelle de votre commune a augmenté depuis le 1er janvier? Voici la raison de cette hausse

Les taxes et le prix des sacs poubelles ont augmenté, depuis le 1er janvier, dans de nombreuses communes wallonnes. Comment expliquer une telle hausse? L'objectif serait de financer la collecte et le traitement des déchets. Ces opérations sont-elles devenues plus coûteuses?

A Nivelles par exemple, il faut compter 10 centimes supplémentaires par sac de 30L et 15 centimes de plus par sac de 60L. La taxe communale sur les déchets a également été revue à la hausse. Il faut compter +15 euros par an et par ménage. "C'est quand même beaucoup. On paie à la fois et les sacs, la taxe sur l'insalubrité et à la fois l'enlèvement sur les immondices. Ça fait cher", déplore un riverain.

En 2020, Genappe déboursera 950.000 euros pour la collecte et le traitement des déchets ménagés contre 63.000 en 2010. Une augmentation que la ville est contrainte de répercuter sur la population. "On a des réactions négatives ou de surprise. Des gens supposent ou imaginent qu'à travers cette taxe, la commune puisse se mettre de l'argent supplémentaire en poche. Ce n'est pas le cas puisque dans le cadre de projection sur 2020, la commune devra mettre sur fonds propres 2 à 3% du coût réel de gestion des déchets", indique Aude Roland, conseillère en environnement de la ville de Genappe.

Des coûts de collecte

Le prix du carburant, l'indexation des salaires, l'entretien des parcs à containers et la diminution des subsides régionaux expliquent cette inflation des coûts de gestion des déchets. Mais des facteurs environnementaux jouent également un rôle. "Par exemple, les plastiques (notamment les films plastiques mais aussi le plastique dur) étaient des matières qui n'étaient pas séparées du reste auparavant. Ici, il faut les séparer donc forcément, il y des coûts de collecte", précise Eddy Girardi, coordinateur de la fédération des intercommunales de gestion des déchets ménagers (Copidec).

La revente de certaines matières collectées comme le carton rapporte également moins qu'auparavant aux intercommunales. La plupart des communes wallonnes ont donc adapté leur taxe déchets depuis le 1er janvier.