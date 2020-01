Météo: brouillard intense tôt ce matin, attention à la visibilité

Un très puissant anticyclone sur les îles Britanniques, s'étendant sur nos régions en direction de l'Europe Centrale, détermine notre temps. De l’humidité présente dans les basses couches pourra conduire à du brouillard répandu et/ou à des nuages bas en Basse Belgique.

Ce matin, le temps sera gris avec principalement sur une bonne moitié nord-ouest du pays, de la brume et du brouillard qui pourront être givrants par endroits. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, les éclaircies seront et resteront larges alors que les nuages bas pourraient persister sur les autres régions. L'après-midi, des éclaircies pourront aussi de développer au nord du sillon. Les maxima oscilleront entre 1 et 5 degrés. Le vent sera faible de direction variable.

Ce soir et cette nuit, le temps restera peu nuageux à serein au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Ailleurs, la grisaille deviendra abondante avec à nouveau formation de brume et de brouillard givrant pouvant rendre le réseau glissant. Minima entre +2 degrés à la mer et -7 degrés en Haute Ardenne. Le vent sera faible de direction variable.

Mercredi, après une nuit encore froide, marquée par des gelées généralisées, une grande partie du territoire se retrouvera sous la grisaille. Par endroits, quelques bruines seront possibles et pourraient transitoirement être verglaçantes le matin. La Lorraine belge devrait par contre encore bénéficier de larges éclaircies durant la majeure partie de la journée. Les maxima seront généralement compris entre 2 ou 3 degrés en Ardenne et 7 ou 8 degrés en bord de mer, sous un vent généralement faible de direction variable ou de secteur nord à nord-est.

La journée de jeudi débutera sous un ciel gris en de nombreux endroits, avec des visibilités parfois réduites. L'après-midi, de larges éclaircies se développeront progressivement sur l'est du pays et pourraient s'étendre jusqu'au centre en soirée. Les maxima seront compris entre 3 degrés et 6 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur est. En Ardenne, il s'orientera au sud-est.

Pour vendredi, les prévisions sont encore incertaines. A priori, la grisaille devrait encore concerner plusieurs régions du pays, et en particulier le nord-ouest du territoire. Sur le centre et l'est, Des éclaircies seront possibles sous un ciel d'alternance. Les maxima se situeront entre 4 et 8 degrés (selon la couverture nuageuse), sous un vent souvent faible de secteur sud ou de directions variables.

Samedi, la nébulosité sera variable à souvent abondante avec possibilité de quelques faibles précipitations par endroits. Les maxima seront compris entre 3 ou 4 degrés sur les hauteurs ardennaises et 7 ou 8 degrés en plaine; par ailleurs, les gelées nocturnes ne devraient plus être d'actualité. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-ouest.

Dimanche, le ciel devrait rester souvent très nuageux avec un risque de faibles pluies ou de la bruine. Le retour de températures plus douces se confirmera, avec des maxima de 5 ou 6 degrés en Hautes-Fagnes à 9 ou 10 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest gagnera en intensité et deviendra généralement modéré.