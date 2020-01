Feux de forêts: l'Australie redoute de fortes chaleurs mercredi

Les autorités australiennes ont mis en garde mardi contre une remontée des températures mercredi qui pourrait favoriser des départs de feux dans le Sud, après quelques jours de répit sur le front des incendies.

L'île-continent vit une des pires saisons des feux de forêt de son histoire. Plus de 29 personnes ont péri depuis septembre, et une superficie plus grande que le Portugal est partie en fumée.

Certaines zones ravagées par les flammes ont reçu ces derniers jours avec soulagement d'importantes précipitations. Mais le mercure risque de remonter dans les prochains jours.

Les températures devraient grimper mercredi bien au-delà de 30°C dans l'Etat de Victoria (sud), dont Melbourne est la capitale, et le vent devrait y souffler fort, créant des conditions propices aux incendies, notamment dans la partie occidentale de l'Etat.

"De nouveaux départs de feux dans des villages non préparés, c'est ça le plus gros risque", a déclaré aux journalistes le chef des pompiers des zones rurales du Victoria, Steve Warrington.

De nouvelles précipitations sont attendues mercredi soir au Victoria.

Un peu plus au Nord, dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, de fortes précipitations se sont abattues dans certaines zones affectées par les incendies.

Si elles ont été accueillies avec soulagement dans certains endroits, elles ont aussi compliqué dans d'autres le travail des pompiers qui ne peuvent plus effectuer des opérations de brûlage préventif sur des sols détrempés.

Les autorités s'attendent à un retour des fortes chaleurs en Nouvelle-Galles du Sud jeudi, avec des températures au-delà des 40°C.

Nombre de régions du Sud et de l'Est du pays ont vécu ces dernières 48 heures des phénomènes climatiques extrêmes, avec des tempêtes de sable et de poussières ou des orages provoquant des impacts de foudre et, ailleurs, des averses de grêlons.

"Ca a été les montagnes russes au niveau météo ces derniers jours", a déclaré Kevin Parkin, du Bureau de météorologie.

"Nous sommes passés des feux aux tempêtes et inondations avec des grêlons géants, de la taille de citrons verts, qui ont fait des dégâts considérables, pour en revenir au risque incendie qui augmente."