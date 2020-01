L'audit préalable à la vente du pôle presse de Nethys sera terminé fin janvier

(Belga) L'audit préalable à la vente du pôle presse de Nethys - qui comprend les Editions de l'Avenir, L'Avenir Hebdo et L'Avenir Advertising - devrait être terminé avant la fin de ce mois, a assuré le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne (PS), à nouveau interrogé sur le dossier Nethys, ce mardi, en commission du Parlement de Wallonie.

Un autre consultant - EY et la banque Degroof Petercam pour le volet financier de l'opération, rapportait vendredi dernier L'Echo, ndlr - devrait ensuite être chargé de préparer et d'organiser le processus de vente. "Ce n'est qu'alors que le conseil d'administration de Nethys devrait être saisi d'un projet visant à lancer concrètement la vente du pôle presse", a précisé le ministre. "Au même titre que les autres, ce dossier retient, bien entendu, toute mon attention, mais le rôle que je serai amené à jouer prochainement me contraint, à ce stade, à ne formuler aucun commentaire et à ne pas porter une quelconque appréciation quant au fond", a-t-il ajouté. Par ailleurs, en ce qui concerne l'assurance protection juridique dont bénéficient les anciens dirigeants de la société - le salaire de Stéphane Moreau est garanti pour 250.000 euros, tandis que sa défense en justice l'est à hauteur d'un million d'euros, selon la RTBF - "j'ai actuellement des contacts avec les responsables d'Enodia et de Nethys. Différents éléments sont à l'analyse", a indiqué le ministre. (Belga)