Disney+: le lancement en Europe avancé au 24 mars

Disney+, la plateforme de vidéo en ligne du groupe Walt Disney, a annoncé mardi qu'elle avançait son lancement en France et dans plusieurs autres pays européens au 24 mars, une semaine plus tôt que prévu jusqu'ici.

"Dès le 24 mars, le service de streaming sera disponible au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Suisse et en Autriche", selon un communiqué diffusé par la filiale française de The Walt Disney Company.

"Le prix de l’abonnement sera de 6,99 euros/5,99 livres (au Royaume-Uni, ndlr) par mois, ou de 69,99 euros/59,99 livres par an", a précise The Walt Disney Company France.

D’autres pays européens suivront "cet été", dont "la Belgique, les pays scandinaves et le Portugal", ajoute l'entreprise.

Disney+ a explosé les compteurs lors de son lancement mi-novembre aux Etats-Unis, au Canada et aux Pays-Bas, avec 10 millions d'abonnés en 24 heures. Le service a rapidement été étendu à la Nouvelle-Zélande, l'Australie et Porto Rico. Et il compterait déjà plusieurs dizaines de millions d'abonnés, selon des estimations d'analystes publiées ces dernières semaines aux Etats-Unis.