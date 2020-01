Nouveau centre de revalidation pour animaux à Andenne: " Il faut pouvoir rendre à la nature ce qu'elle nous a donné"

Juliette Economides a ouvert il y a quelques jours un nouveau centre de revalidation pour les petites espèces animales qui vivent à l'état sauvage, le deuxième en province de Namur. Elle soigne et nourrit en ce moment deux oiseaux et un hérisson et pourra, à terme, héberger plus de 400 animaux.

C'est dans la cave de sa maison que Juliette a aménagé son infirmerie. A 34 ans, cette boulangère a décidé de mettre son métier entre parenthèses pour se consacrer entièrement à la revalidation des petits animaux vivant à l'état sauvage. Une tourterelle fait partie des 3 pensionnaires actuels. D'ici peu, la soigneuse pourra en accueillir jusqu'à 450. Elle a tout appris dans le centre d'Héron fermé depuis le début du mois. Elle tient aujourd'hui à assurer la relève. Oiseaux, petits mammifères, tous sont soignés et nourris jusqu'à revalidation complète, comme notamment un hérisson recueilli à l'automne et actuellement en pleine hibernation. Si Juliette peut déjà compter sur une bonne équipe de bénévoles, elle a toujours besoin de matériel. Tout don est le bienvenu sur la page Facebook du Creaves d'Andenne.