L'école communale de Saint-Vaast à La Louvière menacée: il n'y a pas assez d'élèves

Il y a actuellement 18 enfants en classe d'accueil et première maternelle. Il en faut 20 d'ici le 30 septembre sinon, l'implantation fermera ses portes. Un scénario que redoutent les institutrices et la directrice. Située à l'écart dans une cité, l'école communale souffre d'un manque de visibilité et de la concurrence du réseau libre.