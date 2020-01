Sophie Wilmès s'active au forum économique de Davos: "C'est un sacré marathon"

Le forum économique mondial de Davos se poursuit en Suisse. On y parle économie évidemment mais pas seulement. C'est devenu aussi un rendez-vous très important pour la diplomatie mondiale. Hier soir, la Belgique organisait une soirée en présence du roi et de la reine. Ce matin, la première ministre a rencontré le président congolais Félix Tshisekedi. Ils ont annoncé qu'une délégation belge irait prochainement au Congo.

Le roi et la reine accueillent leurs hôtes dans un hôtel de Davos. Au terme d'une journée marathon de rencontres stratégiques, cette réception permet de renforcer des liens.



"En deux jours, clôturer 13 rencontres bilatérales à la fois politiques, ONG, et entreprises. C'est un sacré marathon. Eh bien là, c'est l'opportunité d'encore élargir davantage ce cercle de connaissances, de rencontres, pour la Belgique", indique la première ministre Sophie Wilmès. Deux cents invitations ont été lancées. Non seulement à des Belges mais aussi à des diplomates, des hommes d'affaires du monde entier. L'occasion pour nos entreprises d'élargir leurs contacts.



"C'est à peu exclusif. C'est un peu élite, oui, j'accepte. Mais quand même, je crois que ça a une certaine importance pour ceux qui veulent évoluer comme pour un pays comme la Belgique. Je crois qu'on a besoin d'un peu de mouvement. Et ici on trouve le mouvement dont j'ai parfois besoin", raconte Stefaan de Clerck, président du conseil d'administration de Proximus.

"Avoir la présence du roi et de la reine, du gouvernement, facilite ce genre de contacts et je crois que c'est très important pour la Belgique de se montrer ici à Davos. Tous les autres pays européens mais aussi mondiaux sont ici. Et font exactement la même chose. C'est la promotion du pays et c'est mettre en valeur les atouts que nous avons", Jacques Vandermeiren, administrateur-délégué du port d'Anvers.

Après quelques bières, une courte nuit, les délégations des 53 pays présents au forum se relancent à l'assaut des couloirs du centre de congrès. Pour notre première ministre, rencontre au sommet avec le président de la République démocratique du Congo, qui confirme une visite de Sophie Wilmès à Kinshasa en février prochain. Félix Tshisekedi se dit "très heureux d'apprendre que Madame la première ministre et une très forte délégation de haut rang viendront nous rendre visite à Kinshasa très bientôt".

Cette deuxième journée en Suisse sera diplomatique. Congo, Palestine, Fonds monétaire international, Nations unies... à côté du programme officiel, c'est surtout pour ces rencontres-là que l'on vient ici à Davos.