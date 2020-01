Pompiers volontaires:la Wallonie appelle le Fédéral à régler la question des rémunérations

(Belga) La Wallonie, à l'instar des autres régions, appelle le Fédéral à régler la question de l'indemnisation des gardes des pompiers volontaires lorsque ces gardes sont prestées à leur domicile. "Nous plaidons pour qu'une disposition fédérale uniformise la pratique", a assuré le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne, interrogé sur le sujet mercredi en séance plénière du parlement régional.

Lundi, la cour du travail de Bruxelles a donné raison aux pompiers de Nivelles, estimant, au bout de 10 ans de procédure, que leur temps de garde à domicile est bien du temps de travail. Ce temps de garde n'est toutefois pas rémunéré à 100% comme l'espéraient les 37 pompiers nivellois qui avaient porté l'affaire en justice, ces derniers obtenant finalement 0,71 euro (indexé) par heure. "Cette décision, qui n'est pas un arrêt de principe, pourrait avoir des conséquences majeures sur le financement des zones de secours et donc sur les finances locales et provinciales si elle faisait jurisprudence", a commenté le ministre Dermagne. "Nous plaidons dès lors pour qu'une disposition fédérale règle cette question et uniformise la pratique. Nous avons encore besoin de pompiers volontaires", a poursuivi le ministre selon qui, enfin, "la professionnalisation du secteur n'est pas nécessaire sur l'ensemble du territoire".