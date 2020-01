L'EI est affaibli mais une résurgence reste possible

(Belga) Le groupe Etat islamique (EI) est affaibli, mais une résurgence reste possible si les Etats-Unis quittent l'Irak, a estimé mercredi le numéro deux de la coalition internationale antidjihadiste en Irak et Syrie, le général américain Alexus Grynkewich.

Le fait que l'EI ait échoué à tirer parti des manifestations qui se succèdent en Irak depuis plus de trois mois montre que le mouvement djihadiste est structurellement affaibli, a expliqué le général Grynkewich au cours d'une conférence de presse au Pentagone. Les alliés au sein de la coalition anti-EI ont cherché ces derniers mois à évaluer la position du mouvement djihadiste, chassé de son "califat" géographique il y a un an, a expliqué le responsable militaire. L'idée était de savoir "si l'EI se livre à une sorte de patience stratégique, attendant une opportunité qu'il pourrait exploiter, ou s'il est vraiment sous pression, en manque de capacités", a-t-il précisé. Les manifestations en Irak ont selon lui "beaucoup détourné l'attention de l'EI" et aider la coalition à "affiner" ses conclusions: "l'EI est en fait davantage privé de capacités que patient stratégiquement". Le groupe "reste indubitablement une menace", a cependant ajouté le général américain. "Ils peuvent potentiellement resurgir si nous allégeons la pression pendant trop longtemps". "A court terme, au moment où nous avons ajusté à la baisse certaines de nos activités en Irak et Syrie, je ne pense pas qu'il y ait une menace immédiate de résurgence. Mais plus nous allégeons la pression, plus la menace grandit", a-t-il noté, soulignant que le gouvernement irakien avait "autant intérêt que nous" à ce que la coalition maintienne cette pression. Le Parlement irakien a voté début janvier, au surlendemain de la mort de l'influent général iranien Qassem Soleimani, tué par un tir de drone américain à Bagdad, en faveur du retrait des forces étrangères d'Irak, dont les 5.200 soldats américains déployés sur son sol. Les forces de la coalition ont depuis ostensiblement réduit leurs opérations en Irak, même si la coopération avec l'armée irakienne se poursuit discrètement, selon plusieurs sources militaires américaines. Le président américain Donald Trump et son homologue irakien Barham Saleh se sont mis d'accord mercredi à Davos sur la nécessité de maintenir leur coopération militaire, mais aucun détail n'a été donné sur le cadre de cette coopération. (Belga)