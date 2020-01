Prévisions météo: l'hiver est-il (enfin) en train de s'installer en Belgique?

Une zone de hautes pressions s'étend toujours de l'ouest des Iles Britanniques au centre de l'Europe tout en protégeant notre pays des perturbations atlantiques. De l'air humide et assez froid restera confiné dans les basses couches de l'atmosphère.

Ce jeudi, la journée débutera sous de nombreux nuages bas avec de la brume voire du brouillard (parfois givrant) par endroits. Un peu de bruine, ou quelques flocons en Ardenne, ne sont pas exclus.

Des éclaircies devraient ensuite revenir en cours de journée à partir de l'est. La nébulosité restera plus abondante sur l'ouest. En fonction des éclaircies, les températures seront comprises entre 2 et 6 degrés. Le vent sera généralement faible, parfois modéré, de secteur est à nord-est.

Ce soir

Cette nuit sera peu nuageuse sur l'est, mais à nouveau plus froide. Nuages bas et bancs de brouillard givrant se reformeront probablement, surtout au nord du sillon Sambre-et-Meuse, en cours de nuit. Minima de -1 à -7 degrés avec un vent faible de direction variable.