Tour Down Under: la 3e étape et la tête du général pour Porte

Coup double à domicile pour Richie Porte: l'Australien de l'équipe Trek a remporté jeudi en solitaire la 3e étape du Tour Down Under et s'est emparé de la tête du classement général.

Au terme des 131 km reliant Unley à Paracombe, dans le sud de l'île-continent, le coureur de 34 ans a profité des 1.700 mètres de l'ascension finale pour se détacher.

Porte s'est imposé avec cinq secondes d'avance sur son compatriote Rob Power (Sunweb) et le Britannique Simon Yates (Mitchelton-Scott).

"Je me sentais bien au pied de l'ascension et j'ai creusé un petit trou", a commenté le vainqueur du Tour Down Under 2017.

"C'est juste dommage qu'il y ait eu un tel vent de face dans le final, car on aurait pu faire vraiment mal" à la concurrence, a-t-il ajouté.

Au classement général, Porte détrône Caleb Ewan (Lotto), vainqueur mercredi de la 2e étape, et devance le Sud-Africain Daryl Impey (Mitchelton-Scott) de six secondes et Power de neuf.

Vendredi, la 4e des six étapes de l'épreuve australienne mènera le peloton de Norwood à Murray Bridge, toujours en Australie-méridionale, sur une distance de 153 km.

Le classement de la 3e étape, courue jeudi:

1. Richie Porte (AUS/TRE) les 131 km en 3 h 14 min 09 sec

2. Rob Power (AUS/SUN) à 0:05.

3. Simon Yates (GBR/MIT) m.t.

4. Rohan Dennis (AUS/INE) m.t.

5. Diego Ulissi (ITA/UAE) m.t.

6. Daryl Impey (RSA/MIY) m.t.

7. Dylan van Baarle (NED/INE) m.t.

8. Simon Geschke (GER/CCC) m.t.

9. George Bennett NZL/JUM) m.t.

10. Lucas Hamilton (AUS/MIT) à 0:13.

...

Le classement général après la 3e étape:

1. Richie Porte (AUS/TRE) 10 h 10 min 24 sec

2. Daryl Impey (RSA/MIT) à 0:06.

3. Rob Power (AUS/SUN) à 0:09.

4. Simon Yates (GBR/MIT) à 0:11.

5. George Bennett NZL/JUM) à 0:14.

6. Diego Ulissi (ITA/UAE) à 0:15.

7. Simon Geschke (GER/CCC) m.t.

8. Rohan Dennis (AUS/INE) m.t.

9. Dylan van Baarle (NED/INE) m.t.

10. Lucas Hamilton (AUS/MIT) à 0:23.

...