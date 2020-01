Sortie de route pour Georges-Louis Bouchez? Déjà informateur, il plaidait pour une Belgique unitaire

Le président du MR et informateur royal, Georges-Louis Bouchez, a déclaré dans une interview accordée au magazine "Wilfried" être en faveur d'un retour à une Belgique unitaire.

Georges-Louis Bouchez plaide pour une Belgique unitaire et il défend une refédéralisation complète de toutes les compétences. La déclaration pour le Magazine "Wilfried" date du mois de décembre. Le libéral était déjà informateur. On peut donc s'étonner d'une telle sortie parce qu'elle peut potentiellement braquer le premier parti du pays, la N-VA, qui tente actuellement de négocier son entrée au gouvernement. Au prix, au contraire, d'un transfert maximal de pouvoir pour la Flandre. La N-VA totalement opposée à toute idée de ramener des compétences au niveau fédéral, même partiellement.

N-VA cible directe, de l'informateur, puisque le Montois relève une contradiction, chez Bart de Wever : vouloir tout régionaliser et en même temps défendre plus d'efficacité et moins de dépenses publiques. La déclaration peut également surprendre les autres partis flamands, CD&V en tête, qui défendent eux aussi bec et ongle l'autonomie acquise par la Flandre.

Georges-Louis Bouchez est explicite. Si ça ne tenait qu'à moi, mais je ne suis pas tout seul, on remet tout à un niveau central et c'est terminé. Le président du MR va encore plus loin. Il ajoute: "Si on considère que le pays n'est plus gérable, alors, on peut le diviser !"

A voir aussi, comment cette interview, donnée au Wilfried Magazine, sera appréciée dans les rangs du MR où évoluent de nombreux régionalistes convaincus. Georges-Louis Bouchez dresse un bilan au vitriol des différentes réformes de l'Etat. Elles n'ont pas rendu le pays plus efficace. L'enseignement n'est pas meilleur, le chômage a augmenté.