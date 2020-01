A Montignies-sur-Sambre, des habitants privés d'eau depuis une semaine: "On chauffe des casseroles et on se lave à l'évier"

Les habitants de quatre immeubles de logements sociaux sont toujours privés d'eau à Montignies-sur-Sambre. Vous nous aviez informé via le bouton orange Alertez-nous. 160 appartements sont concernés. La situation dure depuis le 16 janvier dernier. L'eau chaude devait être rétablie lundi. Nous sommes jeudi, et ce n'est toujours pas le cas.

Un petit filet d'eau chaude alimente les 6 étages mais au dernier, au 7e étage, toujours rien. Martine habite au sommet du bloc 4 et doit se débrouiller depuis une semaine. "On chauffe des casseroles et on se lave à l'évier. Depuis une semaine, mon fils et moi devons prendre la voiture et aller prendre ma douche à Marcinelle où j'ai de la famille. Je prends beaucoup sur moi", souffle l'habitante.

C'est quand même catastrophique.

Les voisins de Martine souffrent également de cette situation inconfortable. Une situation encore plus difficile à vivre pour les plus âgés. "On a une dame dans le bloc d'en face qui a e un problème de gastro, je sais pas si vous voyez le topo. C'est quand même catastrophique à ce niveau-là, surtout pour les personnes âgées", déplore la riveraine.

Martine a contacté le numéro d'urgence de la Sambrienne. Le technicien aurait parlé d'un gros problème avec la chaudière avec une pièce importante à changer. Elle espère que l'eau chaude reviendra vite car la tension entre les habitants commencent sérieusement à monter.