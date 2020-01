Vous utilisez des applications santé et nutrition? 4 d'entre elles sont dans le viseur de Test-Achats

Test-Achats a déposé plainte contre quatre applications spécialisées dans le domaine de la santé et de la nutrition auprès de l'Autorité de protection des données (APD), rapporte Le Soir jeudi.



L'association de protection des consommateurs a déposé plainte contre les applications SkinVision, Migraine Buddy, Sleep Cycle et Lifesum auprès de l'APD, estimant après avoir réalisé une enquête que ces applis posent de sérieux problèmes quant à la protection des données personnelles.

Quatorze applications ont fait l'objet d'une analyse sur la façon dont elles traitent les données et dont elles respectent la réglementation sur la vie privée. "En utilisant la technique dite 'man-in-the-middle', nous avons cartographié les transmissions de données et examiné si ces applications recueillent des données personnelles, les envoient à des serveurs tiers et, si oui, si elles le font en connexion sécurisée", détaille Maarten De Backer, le spécialiste en sécurité internet de Test-Achats.

Une seule application (Apple Health) ne communique aucune donnée vers des serveurs tiers. La plupart communiquent, mais pas sur des données sensibles ni personnelles. Mais quatre applications partageaient aussi sans autorisation d'autres données comme le nom, l'e-mail et la date de naissance avec des tiers dans un cas, le poids, la taille, le sexe, l'âge et le prénom dans un autre, ou encore des données sensibles comme le début et la fin d'une attaque de migraine, la durée du sommeil, le moment du réveil, dans deux autres.

Si les entraves constatées par Test-Achats au Règlement général sur la protection des données, sont validées par l'Autorité de protection des données, celle-ci peut décider de sanctions, financières ou non.